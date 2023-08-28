Штормовое предупреждение объявили в ЕАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики ЕАО снова объявили штормовое предупреждение. По их данным, 30 августа в городе будет бушевать непогода.

- В соответствии со штормовым предупреждением об ожидаемом опасном явлении погоды, полученным от ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 28 августа 2023 года, на территории Еврейской автономной области ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Из-за непогоды могут произойти аварии на линиях электропередач, коммунальных системах и объектах транспорта - местных жителей просят быть к этому готовыми.

Улицы и дворы сел и городов может подтопить из-за сильных дождей. Также есть риск резкого подъема уровней воды в реках, особенно малых и средних. В случае возникновения ЧС рекомендуют звонить по телефону 112.

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