Больше миллиона человек посмотрели фестиваль «Рок над Амуром» в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошел третий фестиваль «Рок над Амуром». В этом году он стал всероссийским. Мероприятие состоялось 26 августа на площадке у арены «Ерофей», его посетили 65 тысяч человек. Для тех, кто прийти не смог, с 14 до 23 часов организовали онлайн-трансляцию. Ее посмотрели больше миллиона человек.

Фестиваль произвел настоящий фурор, и не помешала переменчивая погода. Зрители начали приходить еще задолго до начала.

- В этом году география нашего проекта расширилась, заявки на участие присылали со всей России. Поэтому трансляция в интернете была особенно востребована, - рассказал министр культуры края Юрий Ермошкин.

Идея мероприятия не изменилась. Это также был масштабный рок-марафон и творческий конкурс, который помогает поддержать музыкантов. Всего для участия поступило 326 заявок, из которых выбрали лучших музыкантов. Они разделили сцену с популярными рок-исполнителями и поборолись за главный приз - запись собственного альбома.

В итоге на сцене выступили: «ПаПаРок» из Хабаровска, «Черты характера» из хабаровского рабочего поселка Солнечный, «Эндорфины» из приморского Лесозаводска, Gor Ispir из Читы и «Озоновый слой» из Красноярска. После них своими песнями зрителей порадовали победители прошлых годов: группа «Двадцать» из Хабаровска и «Сезон Dождей» из Улан-Удэ, а потом известные коллективы - «МультFильмы», «Пикник», а также рок-музыкант Вячеслав Бутусов. Он представил специальную программу, приуроченную к юбилею Nautilus Pompilius. Им исполнилось 40 лет.

Победителями стали красноярцы, которые скоро начнут работу над своим альбомом.

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