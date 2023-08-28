Фестиваль Варенья прошел в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В хабаровском селе Дормидонтовка в 12-й раз прошел Фестиваль варенья. Во время события открыли две новые благоустроенные территории, которые отремонтировали по нацпроекту «Жилье и городская среда». Фестиваль расположился абсолютно на всем пространстве, и оно, когда-то непримечательное, стало точкой притяжения. Посреди него установили скульптуру в виде большой банки варенья.

Село участвует в благоустройстве с 2021 года, и все это время развивается местный парк. Здесь есть и детская площадка, и сцена, а недавно по просьбе жителей организовали зону торговли. Установлен щит с правилами поведения, в этом году оборудовали зону для прогулок. Общая стоимость двух территорий составила почти 6,5 миллиона рублей.

Фестиваль каждый год привлекает участников со всего региона.

- Эта большая территория, где проходит наш фестиваль, стала еще более комфортной и функциональной. Из года в год все вместе мы старались сделать ее культурным центром поселка. Теперь можно сказать, что благоустройством территорий этого года мы завершили обновление этого большого пространства. Можно двигаться дальше, - сказал глава района Александр Усенко.

Во время праздника наградили активистов, которые помогали с голосованием за благоустройство. На мероприятии прошла сельскохозяйственная ярмарка, а потом - концерт. По традиции участники испекли блины на лопате и сварили варенье дружбы.

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