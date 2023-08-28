Школьнику и родителям в помощь: идеи полезных приобретений к 1 сентября

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подготовил подборку устройств и сервисов, которые облегчат жизнь детям и родителям в новом учебном году. Школьникам они будут полезны в учебе, сделав процесс получения знаний интереснее, а родителям помогут контролировать детей и сэкономят время на совместном выполнении домашних заданий.

Вспомнить материал после длительных каникул, разобраться с непонятной или пропущенной темой, сделать сложное домашнее задание, закрепить знания в интерактивной форме поможет образовательная онлайн-платформа «Лицей». Видеоуроки по всем предметам школьной программы, размещенные на сайте, разработали и записали лучшие учителя, методисты и преподаватели ведущих образовательных учреждений страны. В любом удобном месте, с устройства с доступом в интернет ребята могут слушать лекции преподавателей и докторов наук МГУ, готовиться к ОГЭ, ЕГЭ или к школьной олимпиаде. Дополнительно на платформе есть полезные курсы - там ребята учатся формировать здоровые привычки, получают азы финансовой грамотности, развивают креативность и другие навыки, а также знакомятся с самыми популярными и востребованными профессиями.

Интерактивным помощником в развитии и учебе может стать умная колонка VK Капсула с голосовым помощником Марусей. Школьнику голосовой ассистент поможет выучить таблицу умножения или стихотворение, найдет ответы на сложные вопросы, переведет слова на разные языки, расскажет интересную информацию или просто поболтает с ним на любую тему. VK Капсула также станет незаменимым другом для остальных членов семьи. Маруся включит фильм или ТВ-программу в видеосервисе Wink, запустит воспроизведение трека из VK Музыки, установит будильник, расскажет о погоде, закажет такси, прочитает почту. Достаточно спросить: «Маруся, что ты умеешь?» Она сама все расскажет.

В видеосервисе Wink школьники могут посмотреть познавательные телеканалы и мультфильмы. Например, в цикле мини-фильмов «Кибербезопасность для детей и взрослых» на реальных жизненных ситуациях показаны приемы, применяемые злоумышленниками в виртуальном пространстве, а также даются рекомендации, как защититься от неприятностей в Сети. В видеосервисе родители могут настроить «Детский профиль», установив возрастные ограничения (0+, 6+, 12+, 16+ или 18+) и временные интервалы для просмотра, к примеру, с 16 до 20 часов.

Для присмотра за детьми дома «Ростелеком» предлагает видеонаблюдение. Сервис позволяет дистанционно быть в курсе, чем занят ребенок, когда остается дома один, учит уроки или играет, пришел домой или пригласил друзей в гости. Через мобильное приложение в смартфоне удобно наблюдать онлайн, как проходят занятия с репетитором. В цифровую камеру встроен динамик, а значит можно удаленно напомнить ребенку о том, что нужно пообедать или не опоздать на тренировку. Оценить, сколько времени сын или дочь выполняли домашнее задание, смотрели телевизор или играли на компьютере, можно, просмотрев записи из архива, где они хранятся от семи до 30 дней (в зависимости от выбранного тарифа).

Чтобы интернета хватало всем членам семьи для комфортной учебы, работы, обработки больших объемов информации, общения и просмотра видеоконтента -«Ростелеком» рекомендует самый скоростной в своей линейке тарифный план - «Игровой». В него включены интернет на скорости до 500 Мбит/с*, 25 тысяч фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Wink и бонусы от игровых сервисов. Первый месяц тестировать «Игровой» можно со скидкой до 40%.

Узнать подробности об услугах и продуктах компании можно по бесплатному номеру телефона 8 800-100-08-00 или на сайте.

* Скорость на тарифном плане «Игровой» зависит от населенного пункта.

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