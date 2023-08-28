Жара покинет Хабаровск 29 августа Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Уже на этой неделе осень вступит в свои права официально, но погода последние несколько дней в регионе уже напоминает о пушкинских произведениях. По данным хабаровских синоптиков, опасных метеоявлений на последний вторник лета, 29 августа, не ожидается. закончились в регионе и обильные дожди - по крайней мере, в этот день их почти не будет.

В Хабаровске сухо, без дождей. Температура ночью поднимется максимум до 12 градусов, днем - до 24. Ветер северо-восточный, от четырех до девяти метров в секунду.

На юге - небольшой дождь. Ночью столбик термометра покажет 8-13 градусов, днем поднимется от 21 до 26. Ветер северо-восточный, до 11 метров в секунду.

В центральных районах края серьезных осадков не прогнозируется. Ночью будет прохладно, от шести до 13 градусов, днем потеплеет до 20-27. Ветер подует с севера с силой от двух до 11 метров в секунду.

На севере региона дождей не ожидается. Ночью воздух за окном прогреется до 7-14 градусов, днем потеплеет до 27. Ветер, по данным синоптиков, различных направлений, до 11 метров в секунду.

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