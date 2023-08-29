Что случилось в ночь на 29 августа в Хабаровском крае

Корь заподозрили у приехавшей из Турции жительницы Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровчанка привезла из отпуска неприятный сюрприз. Женщина отдыхала в Турции и вернулась домой не только с магнитами и загаром, но и опасной болезнью. У нее заподозрили корь. Пока идут исследования, девушка находится под наблюдением врачей.

А в Еврейской автономии осудят мужчину, по вине которого в ДТП погиб 13-летний ребенок. Авария произошла еще в начале апреля, и сейчас дело вышло на финишную прямую. Подросток решил прокатиться с отчимом и его товарищем - мужчинам нужно было по делам. За рулем был друг семьи, который до этого выпивал.

В Биробиджане полиция ищет мошенников, которые дважды по одной схеме обманули местную жительницу. Женщина собралась на отдых в Приморье и забронировала квартиру на одном популярном сайте. Продавец попросил предоплату, иначе пригрозил сдать жилье другому. Биробиджанка перевела деньги, а собеседник перестал выходить на связь. Потом история повторилась.

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