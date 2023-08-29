Железобетонные плиты для строительства школы отправили в Биробиджан Фото: правительство ЕАО

Завод из Хабаровска «Прогресс» произвел ребристые железобетонные плиты для школы Биробиджана. Конструкции нужны для горизонтальных перекрытий верхней части строящегося образовательного учреждения. Спустя уже год оно появится на месте бывшей 10-й школы.

Застройщик закупает все необходимые материалы. Благодаря хабаровским плитам получится равномерно распределить нагрузку на здание. А еще они хорошо поглощают звук.

- Для строительства новой школы хабаровский завод получил заказ на создание больше 100 ребристых плит. Также специально для этого здания будут изготовлены железобетонные колонны и ригели. В планах также производство диафрагм жесткости, - рассказали в правительстве ЕАО.

Новую школу в Биробиджане планируют открыть для ребят в конце следующего года. Скорее всего, дети сядут за парты в 2025 году.

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