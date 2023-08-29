Памятную доску почетному горняку Владимиру Христову открыли в Магадане Фото: Сергей Носов

В Магадане увековечили память Владимира Христова - почетного гражданина, заслуженного горняка и основателя золотодобывающей компании «Сусуманзолото». Табличка появилась на офисе горно-обогатительного комбината на проспекте Карла Маркса, 19/17. Именно там с 2018 по 2021 год работал Владимир Кириллович.

Почтить его память собрался коллектив компании, друзья и родные. К слову, в этом году компания отмечает 85 лет со дня основания. По словам мэра города, Владимир Христов всегда хотел сделать Магадан лучше.

- В моей памяти он навсегда останется другом, человеком, который меня многому научил. Мы с ним много говорили о городе, к которому Владимир Кириллович очень тепло относился, о социальных проектах, которые могли сделать Магадан лучше. Я благодарен, что нашлись силы и деньги на восстановление здания, в котором сейчас находится офис предприятия, - сказал глава Магадана Юрий Гришан.

Свою карьеру Владимир Кириллович начал в Сусуманском ГОКе с помощника машиниста бульдозера, а в 1995 году стал гендиректором, открыв свое предприятие. Он одним из первых на Колыме ввел арендные отношения.

Сегодня на предприятии работает больше двух тысяч человек со всей области. Также здесь открыли фонд благотворительной помощи, средства которого направляют ветеранам, инвалидам, воспитанникам детских домов. В 2002 году Христов вошел в список 1000 самых профессиональных менеджеров России. А вечером 18 августа магаданцы смогли посмотреть документальный фильм о нем.

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