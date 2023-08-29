Более 10 миллионов рублей выделили на развитие КМНС в Хабаровском крае Фото: минприроды Хабаровского края

В 2023 году 14 районов Хабаровского края получили единую субсидию на экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Общая сумма поддержки в рамках федеральной программы «Реализация государственной национальной политики» составила свыше 10,6 миллиона рублей. Местные органы власти сами решают, на что будут потрачены деньги. Это могут быть спортивные и культурные мероприятия, проведение национальных праздников, финансовая поддержка общин и прочее.

- На 2023 год запланировано 46 мероприятий. Реализовано уже 14, в том числе ряд крупных районных и межрайонных фестивалей и праздников. Остальные состоятся осенью и зимой. Также за счет единой субсидии организованы отдых и оздоровление детей из числа КМНС в летних оздоровительных лагерях. В Ульчском районе для местной общины приобрели снегоход, - сказал министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.

Самыми масштабными мероприятиями стали фестивали «Аист над Амуром», «Живая река» и «Хосикта Мангбо» («Звезды Амура»). Участие в них приняли больше трех тысяч человек.

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