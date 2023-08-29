Внимание, розыск! В Комсомольске ищут водителя, уехавшего с места ДТП

Водитель скрылся с места аварии, бросив сбитую женщину на дороге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Городе юности разыскивают мотоциклиста, который 28 августа наехал на 57-летнюю женщину. Водитель байка не оказал помощь пострадавшей, уехав с места ДТП.

- Авария произошла в 17:30 в районе дома №1 А на улице Лазо. Неустановленный водитель, управляя неустановленным мотоциклом, двигаясь со стороны Ленинградской в сторону Калинина, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Водитель скрылся с места происшествия, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

Пострадавшую женщину забрали в больницу. Ей диагностировали перелом челюсти. Сейчас полиция ищет очевидцев аварии, которые помогли бы установить личность беглеца. Свидетелей просят звонить в дежурную часть ГИБДД по номеру +7 (421) 752-44-88.

Авария произошла на улице Лазо Фото: ОГИБДД по Комсомольску-на-Амуре

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