Раздроблены кости таза: водитель проехал на красный и сбил женщину в Комсомольске

Женщина получила тяжелые переломы после наезда автомобиля в Комсомольске
Фото: ОГИБДД по Комсомольску-на-Амуре
28 августа на улице Лазо в Комсомольске с интервалом в пару часов произошло два ДТП. Как в первой, так и во второй аварии пострадали женщины. Одну из них сбил мотоциклист, которого сейчас разыскивает полиция. Второй пострадавшей стала 54-летняя комсомольчанка, попавшая под колеса автомобиля ВАЗ. Женщина переходила дорогу на зеленый, когда попала под колеса машины.
- 49-летний водитель ехал от Северного шоссе в сторону Водонасосной. Он проехал на красный сигнал светофора и сбил пешехода, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.
Пострадавшую госпитализировали, у нее буквально раздроблены кости таза. Женщине предстоит долгое лечение и реабилитация.
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