Дети с инвалидностью из Хабаровска отдохнут на побережье Японского моря Фото: Министерство социальной защиты Хабаровского края

27 августа больше 140 детей с инвалидностью из Хабаровска отправились в лагерь «Радуга», расположенный на берегу Японского моря. Ребята в сопровождении взрослых проведут 12 дней на отдыхе в профильной смене «Ласковое море». За это время они также пройдут ежегодную реабилитацию.

- Такая смена нужна семьям, в которых есть особенные дети. Родители испытывают большие трудности в их социализации в обществе, воспитании, учебе. Дети смогут улучшить здоровье, ведь морской воздух и песок для них очень полезны, - сказала представитель минсоцзащиты Хабаровского края Наталья Меньшикова.

Путевку в лагерь дети-инвалиды получают бесплатно. Край также оплачивает им проезд к месту отдыха. В этом году на компенсацию путевок по проекту «Ласковое море» выделено 10,4 миллиона рублей. Чтобы отправить детей на отдых, родителям нужно обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства.

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