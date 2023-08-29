«МастерШеф» по-хабаровски: работники общепита могут выиграть деньги

В Хабаровском крае выберут лучшего шеф-повара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уникальный конкурс для работников общепита впервые пройдет в Хабаровском крае. В нем смогут принять участие повара, официанты и сомелье. Лучшие представители профессий получат дипломы и денежные призы.

- Впервые в регионе пройдет премия в сфере общественного питания. Конкурс направлен на развитие гастрономической и туристической привлекательности края, повышение профмастерства работников ресторанов и кафе, а также лучших бизнес-практик в отрасли, - рассказали в минтуризма Хабаровского края.

Подать заявку на участие можно до 1 сентября на сайте premiarest27.ru. Победителей будут выбирать как среди представителей заведений общепита, так и среди ресторанов и кафе.

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