Библиотека имени Гайдара в Хабаровске станет модельной Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске появится первая модельная библиотека. Она откроется на базе библиотеки имени Аркадия Гайдара на Ленинградской, 9. Ее модернизуют по нацпроекту «Культура». Учреждение победило в конкурсе 2023 года. На его ремонт и оснащение было выделено 10 миллионов рублей из федерального бюджета и 7,5 миллиона - из городского.

- Проект «Гайдаровский апгрейд» придумали и защитили сами сотрудники библиотеки. Чтобы их идеи гармонично и современно вписались в интерьер, к проекту подключили студентов-дизайнеров из ТОГУ, - рассказали в администрации Хабаровска.

В библиотеку уже завезли новое оборудование и 2,5 тысячи книг. Скоро из Питера доставят специальную мебель. Откроется библиотека в октябре.

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