Шаурмой из неизвестных продуктов торгуют в Хабаровске Фото: Артем КИЛЬКИН

Краевой Россельхознадзор провел проверку хабаровских предпринимателей, торгующих шаурмой. Управление обнаружило множество нарушений и объявило два десятка предостережений предприятиям.

К примеру, ИП Оганесян Р. М. не зарегистрирован в системе ВетИС. В адрес предприятия поступает свинина, птица и другая продукция животного происхождения без ветеринарных документов. Предприниматель не может подтвердить качество и безопасность ингредиентов, из которых готовит шаурму.

- Аналогичные нарушения в области ветеринарии и технического регулирования установлены в отношении еще 12 предпринимателей. У некоторых не указаны адреса, где расположены производства. У двоих предпринимателей есть регистрация, но нет информации о поступлении продукции, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Все обнаруженные нарушения указывают на то, что предприниматели допускают торговлю продукцией животного происхождения, которая не прошла ветеринарно-санитарную экспертизу. Управлением объявлено 20 предостережений бизнесменам. А с учетом текущей ситуации, когда в других городах регистрируются массовые отравления людей шаурмой, управление передало информацию о нарушениях в Роспотребнадзор по Хабаровскому краю.

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