На отдых рейсами «поезд-автобус» уехали две тысячи жителей Хабаровского края Фото: ДВЖД
В этом году Дальневосточная железная дорога в третий раз запустила летний маршрут из Советской Гавани в Андреевку с пересадкой в Уссурийске. Его особенность в том, что это синхронизированная поездка: сначала пассажиры добираются железнодорожным транспортом, а потом пересаживаются на автобус. Он заезжает в популярные места Приморского края в Хасанском районе: Безверхово, Рязановку и Славянку. Таким образом отдохнуть смогли больше двух тысяч хабаровчан.
- Удобными рейсами, которые действовали ежедневно с 15 июля по 27 августа, воспользовались 2400 пассажиров, - уточнили данные в ДВЖД.
Маршрут этот популярный. В 2021 году им воспользовались больше 1,6 тысячи человек, в прошлом году цифра выросла до 1,9 тысячи. В этом году пассажиропоток вырос еще на 21 процент.
К слову, инициатива запуска таких рейсов принадлежит губернатору региона Михаилу Дегтяреву.
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