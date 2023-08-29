Гепатит С обнаружили у восьми жителей Хабаровского края Фото: минздрав Хабаровского края

Центр АнтиСПИД Хабаровска провел выездную акцию по профилактике гепатита С и ВИЧ-инфекции. Врачи отправились в реабилитационный центр «Дальний Восток» в Вяземский район. Там они поработали с зависимыми людьми - от алкоголя, наркотиков или азартных игр. Некоторые из прошедших исследование оказались больны.

- Анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и вирусный гепатит С прошли 88 человек, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Среди сдавших анализы людей больных ВИЧ не оказалось, а вот гепатит С у некоторых обнаружили. Его носителями оказались восемь человек.

Такие акции специалисты проводят постоянно, особенно в преддверии дней борьбы с тем или иным заболеванием. Палатки врачей, как правило, размещают в местах массового скопления людей, либо они приезжают в города и районы региона. Тестирование проводят бесплатно и анонимно.

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