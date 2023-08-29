Комплексные учения прошли на Хабаровской ТЭЦ-3

Фото: АО «ДГК»

На Хабаровской ТЭЦ-3 (АО «ДГК», входит в группу «РусГидро») состоялись комплексные учения по подтверждению готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

В них приняли участие представители правительства Хабаровского края, администрации Хабаровска, МЧС, Ростехнадзора, Росприроднадзора и аварийно-спасательной службы «Техноспас».

По легенде учений, на станции произошла разгерметизация мазутного бака, что привело к разливу нефтепродуктов. Незамедлительно сотрудники станции передали сигнал в городские службы для оперативного реагирования. Для ликвидации происшествия и выработки решений по ликвидации чрезвычайного происшествия был организован штаб.

В ходе тренировки оценивалась оперативность реагирования пожарных служб станции и грамотность действий, направленных на ликвидацию нештатной ситуации. Кроме того, проверили слаженность работы с МЧС и посмотрели на работоспособность пожарных камер. Всего в учениях приняли участие около 30 человек. Привлекалась тяжелая техника: бульдозер, погрузчик, машина с автокраном, грузовик.

- Комплексные учения по подтверждению готовности Хабаровской ТЭЦ-3 к действиям по локализации и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов с привлечением наблюдающих проводятся раз в три года. Локализовать, а также перейти к ликвидации последствий нештатной ситуации удалось в отведенные нормативом сроки, - сказал заместитель главного инженера по эксплуатации ХТЭЦ-3 Сергей Иванович Чебанов.

Действия энергетиков получили удовлетворительною оценку. Все задачи, определенные планом тренировки, выполнены в полном объеме.