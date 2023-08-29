Партию гуманитарной помощи на спецоперацию отправили жители ЕАО Фото: Биробиджанский район

Жители Биробиджанского района снова отправили помощь участникам спецоперации. С начала СВО в этом участвуют не только неравнодушные люди, но и школьники, волонтеры, главы городов и сел, а также сотрудники администраций.

Жители плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и вяжут носки. Помогают семьям и в бытовых вопросах. И работа эта не прекращается ни на минуту.

- Наш район всегда отличался отзывчивостью и единством. Уверена, что вместе мы сможем поддержать наших ребят. Это в наших силах и самое малое, что мы можем для них сделать, - сказала глава Биробиджанского района Елена Федоренкова.

Присоединились жители и к группе, которая изготавливает сухие супы для мобилизованных. Люди собирают овощи, чистят их и сушат. Кроме того, они готовы помочь и в приобретении сушильных машин и вакуумных пакетов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.