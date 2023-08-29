Сильные дожди и ветер ожидаются в Хабаровском крае 30 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае закончилось лето, и погода стала по-настоящему осенней - с дождями и ветром, сносящим листву с деревьев. Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение в регионе. По их прогнозам, 30 августа в крае ожидаются опасные метеоявления. Они будут наблюдаться на юге, в основном в Вяземском, Бикинском и имени Лазо районах. А 31 августа на востоке края - в районе имени Лазо, Ванинском и Советско-Гаванском районах - пройдут сильные дожди и поднимется ветер до 20 метров в секунду.

В краевой столице в предпоследний день лета пройдут сильные дожди. Температура воздуха поднимется ночью до 16 градусов, днем - до 19. Ветер северо-восточный, до 12 метров в секунду.

На юге также пасмурно и дождливо: местами могут пройти ливни. Ночью будет прохладно, до 15 градусов, днем потеплеет до 20. Ветер подует с востока до 12 метров в секунду, но иногда порывы могут усилиться до 20 метров в секунду. В такую погоду стоит быть аккуратней, ведь настолько сильный ветер может сносить крупные ветви с деревьев, рекламные щиты и конструкции.

В центральных районах Хабаровского края пройдет дождь. В Хабаровском и Нанайском районах осадки могут быть достаточно сильными. Ночью воздух прогреется до 8-15 градусов, днем потеплеет лишь до 22. Ветер восточных направлений усилится до 13 метров в секунду.

На севере ливней не будет, разве что может покапать маленький грибной дождик. Ночью термометр покажет 8-13 градусов, днем ртутный столбик поднимется до 26 градусов. Ветер подует с разных сторон света с силой до 10 метров в секунду.

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