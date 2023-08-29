Преступные планы: в Магадане поймали распространителя наркотиков с Камчатки

Житель Камчатки распространял наркотики в Магадане Фото: Артем КИЛЬКИН

На Колыме осудили жителя Петропавловска-Камчатского. Приговор 20-летнему парню вынес Магаданский городской суд. Его признали виновным в распространении запрещенных веществ.

- В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что житель Петропавловска-Камчатского, находясь в Магадане, намеревался сбывать на территории города наркотические средства массой 173,84 грамма и массой 149,25 грамма путем организации тайников-закладок, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Однако довести план до конца парень не успел, его задержала полиция. Покупатели получить наркотики не успели.

Против молодого человека завели уголовное дело за покушение на сбыт запрещенных веществ. Суд взвесил все обстоятельства и принял окончательное лишение. Ближайшие 4,5 года парень проведет в колонии строгого режима. Приговор в силу пока не вступил.

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