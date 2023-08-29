Мост через Черную речку отремонтировали в Хабаровске

Мост через Черную речку отремонтировали в Хабаровск Фот: администрация Хабаровска

В поселке Горького отремонтировали мост через речку Черная. Его конструкция заметно износилась, поэтому нужно было срочно проводить ремонт. Сама переправа соединяет поселок с племенным птицезаводом Хабаровска.

- Со временем плиты, из которых был сделан мост, потрескались. Был риск их разрушения. Это создавало опасность для пешеходов и водителей. Совместными усилиями комитета по управлению Железнодорожным районом, городским управлением дорог и Хабаровского племенного птицезавода были проведены работы по замене моста. Строительная компания выделила новые прочные плиты, которые выдерживают большую нагрузку, - рассказал председатель комитета по управлению Железнодорожным районом Роман Брюханов.

Конструкции привезли на место, установили и закрепили. Также сотрудники администрации прочистили водопропускные трубы, которые проходят под мостом. Осенью, во время дождей, территорию прилично подтапливает, и эти работы помогут избежать выхода воды и неприятных последствий.

Совсем скоро специалисты начнут углублять здесь дно и чистить русло. Это также поможет избежать подтоплений. Работы пройдут уже осенью.

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