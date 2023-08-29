Учить историю по новому учебнику будут старшеклассники Хабаровского края Фото: ЦУР Хабаровского края

В Хабаровском крае школьники старших классов будут заниматься по новому учебнику истории. Он появится в школах уже с 1 сентября, правда, у него уже появилось немало критиков.

Пока учиться по новой книге будут только старшие классы, для остальных ребят она появится в следующем году. О подготовке пособия говорили давно, но как только пособие напечатали, на него стали появляться отзывы, среди которых и отрицательные.

Специалисты замечают, что негатив идет от тех, кто, как правило, давно не живет в России и не видел книгу воочию. Аргументов у такой критики нет, как и указаний на ошибки в фактах. Но вот педагоги уже видят плюсы.

- В новых учебниках истории есть два принципиальных новшества. Первое - методическое. Оно касается того, каким образом он оформлен. Новые учебники читать интересно, там много исторических карт, изображений, фотографий. Также важно, что все материалы сопровождаются вопросами. В итоге мы видим «живые» параграфы, - сказала учительница истории МБОУ СОШ поселка Дуки Солнечного района Галина Приймак.

В учебник вошли две лучшие линейки, над ним работали десятки профессионалов. Создали пособие с учетом современных технологий. У книги есть электронная версия, в ней опубликованы QR-коды, ведущие на архивы, документы, сайты музеев и органов власти, фильмы и книги. С ее помощью можно учить не только детей, он будет интересен и для самообразования взрослых.

К слову, впервые после 1991 года права на учебник принадлежат государству, а не издательствам. Твердые обложки и сшивки страниц продлевают срок использования в три раза.

Также в качестве новшества учителя отличают синхронизацию Великой Отечественной войны и всеобщей истории. Она дана в начале каждого параграфа, и теперь школьники будут понимать, какие события происходили в те или иные годы параллельно. А в конце каждой главы - список литературы и QR-коды.

Также учебник отходит от евроцентризма. Большое внимание уделено истории стран Азии и впервые - африканским странам.

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