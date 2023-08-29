Поучаствовать в Общероссийском родительском собрании могут жители Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России проведут родительское собрание для мам и пап со всей страны. Принять в нем участие могут и жители Хабаровского края. Мероприятие проведет министр просвещения Сергей Кравцов. Оно намечено на 17:30 по местному времени 31 августа.

- Общероссийское родительское собрание в этом году юбилейное, состоится в десятый раз. Вместе с Минпросвещения России его организует Национальная родительская ассоциация. В преддверии события на портале проводится сбор и анализ вопросов от родителей и профессионального сообщества, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Родители уже присылают обращения на горячую линию. Среди них и вопросы о нововведениях, проектах и перспективах системы образования. В этом году также обсудят «Разговоры о важном» и церемонию поднятия российского флага.

Также в этом году будет создана электронная база профессионального сообщества специалистов, которые работают с родителями. Туда войдут эксперты со всей страны. Также начнут формировать интерактивную карту, где будут собраны местные методики работы. А для молодых педагогов организуют экскурсии в школы.

От Хабаровского края в собрании примут участие представители родительских советов. Присоединиться могут и все желающие. Трансляцию проведут на официальном сайте Минпросвещения и в социальных сетях.

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