В Приморье для борьбы с паводком отправились спасатели Хабаровского края Фото: МЧС Хабаровского края

Спасатели Хабаровского края отправились в Приморье, чтобы помочь местным коллегам бороться с последствиями паводка. Утром 29 августа в Дальнереченский район и Уссурийский округ уехала группировка из 60 человек и 15 единиц техники, в том числе плавательной и инженерной.

- Также из Хабаровска в Приморье на автомобилях направилась аэромобильная группировка Камчатского спасательного центра МЧС России. Подразделение в составе 50 человек и двух единиц техники утром было доставлено в краевой центр самолетом Ил-76 МЧС России из Петропавловска-Камчатского. Военнослужащие спасательного ведомства усилят группировку в Дальнереченском районе, - рассказали в ГУ МЧС России Хабаровского края.

На 29 и 30 августа в Приморье снова прогнозируют дожди, из-за этого в большинстве рек ожидается подъем уровня воды, и паводок охватит большую территорию региона. Сейчас специалисты работают в десяти районах.

Раньше спасатели Хабаровского края уже работали в Приморье, они провели там 20 дней, помогая пострадавшим от японского циклона. В основном группировка была сосредоточена в Уссурийском округе и Октябрьском районе. За это время она оказывала адресную помощь, организовала переправы и доставляла гуманитарные грузы. Всего она перевезла больше полутора тысяч человек, эвакуировала порядка 260 жителей, перевезла больше 30 тонн гуманитарных грузов, оказала адресную помощь 62 семьям, откачала воду из 48 подвалов и шести колодцев, просушила 85 домов и вывезла больше 1,6 тысячи кубометров мусора.

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