Выводов не сделала: хабаровскую бизнес-леди осудили за продажу алкоголя без лицензии

Сомнительным алкоголем почти год торговали в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае наказали 53-летнюю женщину. Она является предпринимательницей и решила строить бизнес на продаже алкоголя. Правда, делала это не по закону.

- Судом установлено, что женщина в период с октября 2021 года по август 2022 года осуществляла розничную продажу алкогольной продукции, не имея лицензии на ее реализацию, за что была привлечена к административной ответственности, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Только наказание бизнес-леди не напугало, и она продолжила зарабатывать на продаже спиртного. При очередной попытке сбыть алкоголь покупателю ее задержала транспортная полиция.

Административная статья, которую завели на женщину, стала уголовной. Дело недавно рассмотрел Амурский городской суд. Бизнесменше назначили штраф в 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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