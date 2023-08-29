Медвежья помеха: на Колыме девушка на автомобиле сбила крупного хищника Фото: ГИБДД Магадана

Вечером 27 августа на Колыме произошла необычная дорожная авария. Молодая автомобилистка прямо на федеральной трассе сбила медведя. Дикий зверь с места ДТП скрылся, убежал в лес, получил ли он сильные травмы - неизвестно, однако нападать на железного врага сразу не стал. По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

- Вечером 27 августа в дежурную группу отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Магаданской области поступило сообщение о ДТП на 2019 километре федеральной автодороги «Колыма». Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 21-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота-Калдина», совершила наезд на дикое животное - медведя, - сообщает телеграм-канал ГИБДД Магадана.

Сама автомобилистка никаких травм не получила, а вот у машины есть повреждения.

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