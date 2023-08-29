Воду проверили в двух селах Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты управления Россельхознадзора проверили воду в двух селах Хабаровского края. Пробы они взяли по производственному контролю в Гаровке и Некрасовке Хабаровского района.

- Одна из проб была отобрана на водозаборе Гаровки на точке выхода в распределительную сеть. В лабораторных условиях ее проверили на микробиологические показатели, а также на показатели качества - запах, мутность и цвет, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Вторая проба - из водопроводного колодца в Некрасовке. Ее проверяли только по микробиологическим показателям. В этих местах жители населенных пунктов берут ресурс и используют его для бытовых нужд. Если вода окажется некачественной, то есть риск того, что пострадают люди и животные.

Однако вода из обоих сел прошла проверку успешно. Специалисты отметили, что она соответствует всем санитарным требованиям.

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