Услышали хлопок: детали хабаровского самолета отвалились прямо во время рейса

Части выхлопной трубы отвалились во время полета самолета в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно о происшествии, которое произошло в небе над Хабаровским краем. У самолета, который летел из Аяна в Николаевск-на-Амуре, прямо во время рейса отвалились выхлопные патрубки - части выхлопной трубы.

Это произошло 23 августа примерно в 16:12 в 12 километрах от аэродрома. Экипаж вспоминает: при снижении, в 30 километрах от николаевского аэропорта, летчики заметили, как мигает желтое табло ENG OVER LIMITS, но параметры работы силовых установок остались прежними. А пролетев еще примерно 18 километров, они услышали слабый хлопок. При этом отклонений в работе самолета и пилотировании не наблюдалось.

Уже после посадки при осмотре борта обнаружилось, что не хватает двух выхлопных патрубков. Сообщается, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Были ли на борту пассажиры и пострадал ли кто-то из них - неизвестно.

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