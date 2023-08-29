Шествие первоклассников пройдет в Магадане 31 августа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Традиционное шествие первоклассников пройдет в Магадане. Обычно мероприятие проводится прямо в День знаний, 1 сентября, но на этот раз ребята пройдутся по городу на день раньше, 31 августа. О переносе шествия рассказал мэр города Юрий Гришан. Он назвал и причину такого решения.

- Перенос с пятницы, 1 сентября, на четверг связан с погодными условиями: в первый день осени, по сведениям метеорологов, в городе пройдет дождь, - сказал глава областного центра.

В последний день лета колонны начнут строиться на Театральной площади в 10:30. Спустя полчаса они начнут идти от магазина «Пассаж». Традиционно мини-поход по городу пройдет по центральным улицам Магадана и закончится на городском стадионе, где в 12 часов начнется представление для первоклассников.

В День знаний во всех школах пройдут традиционные линейки. Их начало - в девять часов утра. Потом школьники смогут посетить открытые уроки.

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