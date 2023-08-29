Эксперты: У МТС самое стабильное соединение на курортах Северного Кавказа

Фото: МТС

Независимое исследовательское агентство TelecomDaily провело анализ качества покрытия сети сотовой связи в городах-курортах и столицах субъектов СКФО Нальчике, Дербенте, Махачкале, Грозном, Назрани, Владикавказе, Черкесске и на курортных комплексах Кезеной-Ам, Архыз, Ведучи и Эльбрус. Учитывая возрастающую популярность автопутешествий, измерения прошли и на трассе «Кавказ» (Р-217).

Аналитики проехали со специальным оборудованием тысячи километров по всему Северному Кавказу в разгар летнего туристического сезона, чтобы выяснить, с каким оператором лучше отправляться в отпуск на стремительно набирающие популярность курорты СКФО. Выяснилось, что МТС лидирует по основным параметрам, отвечающим за стабильность соединения на большинстве курортов Северного Кавказа.

Так сообщается, что на 11 курортах Северного Кавказа в республиках Дагестан, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Ингушетия и Чечня успешность загрузки страницы Кеплера, включающей все виды контента: картинку, видео и текст, достигает 98 процентов. Этот параметр говорит об успешности соединений в сети LTE, значит туристы быстрее видят загруженную страницу на своем экране смартфона. В 8 из 11 точек замера, а также на трассе «Кавказ» самую быструю и успешную загрузку страницы Кеплера продемонстрировала МТС. Это высокий результат, сопоставимый с городами-миллионниками, сообщается в исследовании.

Кроме этого исследовались параметры уровня задержки сигнала (Ping). Этот показатель описывает, как быстро пакет данных доставляется на сервер и возвращается обратно - соответственно, чем ниже Ping, тем быстрее проходит весь процесс. По этому параметру лучшими на Северном Кавказе стали - МТС (средний Ping -103,8 Мс) и «Билайн» (104,3 Мс). Каждый удерживает первое место в 5 городах из 11. Уровень Ping оператора «Мегафон» оказался лучшим в одной точке замера.

Сети всех операторов показали примерно одинаковый уровень LTE-покрытия - в среднем более 96 процентов (от 84,5 процента на Эльбрусе до практически 100 процентов в Архызе, Ведучи и Кезеной-Аме).

На трассе «Кавказ» сети операторов продемонстрировали те же тенденции, что и на курортах, однако общий уровень покрытия LTE здесь оказался ниже. У «Билайна» 92 процентов базовых станций обслуживают в режиме LTE, у МТС – 83 процента, у «МегаФона» - всего 44 процента.

При этом на сети МТС зарегистрировано наиболее устойчивое интернет-соединение, наибольшая доля успешных загрузок и как следствие - самая быстрая загрузка интернет-страниц. По успешности загрузки страницы Кеплера на трассе «Кавказ» операторы распределились следующим образом: МТС - 97%, «Билайн» - 93 процента, «МегаФон» - 81 процент. По среднему значению Ping у МТС и «Билайн» - 110 Мс, у «МегаФона» - 195 Мс.

- Данные, которые мы видим в исследовании для нас вполне ожидаемы. За последние два года мы улучшили сеть на трассе «Кавказ» сразу в нескольких регионах СКФО. В столицах республик и крупных населенных пунктах, в туристических местах работа над сетью не прекращается ни на минуту. Например, к текущему туристическому сезону мы обеспечили связью и мобильным интернетом самый популярный отрезок Сулакского каньона у поселка Дубки в Дагестане, в 2 раза ускорили мобильный интернет в поселках Домбай и Архыз, в замке Шатор-Эркен в Кабардино-Балкарии; установили дополнительное оборудование на Гара-Баши, что позволило ускорить мобильный интернет на склонах Эльбруса в 2 раза. Кроме этого МТС обеспечивает связью места, в которых никогда ее не было. Например, компания первой обеспечила связью аул Гарах и выкогорное село Куруш в Дагестане, а также горы Шалбуздаг и Ерыдаг рядом; село Даргавс и средневековый некрополь в Северной Осетии, первой провела 4G в несколько небольших аулов Ингушетии, - прокомментировала первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.