Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 30 августа

Двух птенцов спасли в Хабаровском крае Фото: предоставлено респондентом

Порой мы видим новости не только о спасении жизней людей, но и животных. Например, на минувших выходных в Бикине помогли птенцу, который залетел на местную базу. Оказалось, это маленький сапсан, у которого вывихнуто крыло. Второй спасенный – маленький чеглок – оказался найден неподалеку от Хабаровска. Его травмы оказались сильнее: перелом обеих ног и крыла.

Недавно в Хабаровский край вернулись волонтеры из Сочи. Там поисковики проходили учения. Говорят, программа была сложная: много практики и новых знаний. Рассказали им и об оказании первой помощи пострадавшим. Сами волонтеры подробно поделились, как все проходило.

А у медведицы Маши и ее детишек, живших еще недавно на экоферме «Мишкина берлога», скоро будет новоселье. Их забирают у предпринимателя Михаила Филиппова, который приютил семью несколько лет назад. Подробности – в нашем материале.

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