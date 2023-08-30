Умер глава Комсомольского района Александр Коломыцев Фото: Михаил Дегтярев

В Хабаровском крае не стало Александра Коломыцева. С 1999 года он был главой Комсомольского района, а также возглавлял Совет глав городских округов и муниципальных районов Хабаровского края. Его сердце перестало биться 29 августа в краевой клинической больнице в Хабаровске. Незадолго до этого, 25 августа, Александр Васильевич отметил свой 71-й день рождения.

Соболезнования семье и близким принес глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

- Ушел из жизни мой друг и учитель - Александр Коломыцев. Многое нас связывало и объединяло. Он навсегда останется в моей памяти как профессиональный руководитель, умеющий решать проблемы и заботящийся о благополучии граждан. Благодаря его принципиальности, настойчивости и неравнодушию он изменял свой район к лучшему и как опытный руководитель обучал этому нас. Для меня это большая утрата, - написал Алексей Михайлович.

К словам соболезнования присоединился и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Настоящий хозяйственник старой закалки, начинавший путь с простого слесаря, не понаслышке знающий нужды народа. Он навсегда останется в памяти земляков как ответственный руководитель, умеющий решать проблемы и заботящийся о благополучии граждан. Благодаря его принципиальности, настойчивости и неравнодушию менялся к лучшему район, строился открытый диалог с жителями, - сказал Михаил Дегтярев.

Александр Коломыцев родился в хуторе Алейнецкий Белгородской области. Образование он получил в Хабаровском политехническом институте, сейчас - ТОГУ. Там он обучился по специальности «Машины и механизмы лесной и деревообрабатывающей промышленности», диплом получил в 1978 году.

Работать начал в лесной промышленности, продолжал учиться. В Хабаровской высшей партийной школе выучился на «Партийное и советское строительство».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.