Летний турпоток в зарубежные страны вырос на 17 процентов

Фото: ПАО «МегаФон»

Россияне стали активнее посещать зарубежные страны для летнего отдыха, но география их интереса изменилась. По сравнению с летом прошлого года туристы чаще выбирали страны Ближнего и Среднего Востока, чем европейские маршруты. Прибавила в числе российских туристов и Африка: в топ-5 стран для летнего отпуска вернулся Египет, а число путешественников в Тунис выросло в 3,5 раза.

С 1 июня по 25 августа поток российских туристов, выезжающих за границу, вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Хабаровчане в этот летний сезон также путешествовали по миру и уже успели побывать более чем в 130 странах мира. По динамике турпотока вперед вырвались Малайзия, Таиланд, Мексика, Дания, Гонконг, Португалия - к ним зафиксирован кратный рост интереса в этом отпускном сезоне. При этом по общему числу путешественников в лидерах оказались привычные Китай и Абхазия, для отдыха их выбрал каждый второй турист Хабаровского края. В пятерку популярных направлений также вошли Турция, Таиланд и Корея.

Турция по-прежнему остается самым популярным направлением у россиян. В этом году страна приняла на 27% больше путешественников, чем прошлым летом. Однако востребованность «восточного» направления связана не только с турецким отдыхом. Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на дневную температуру воздуха в Дубае, Шардже и Абу-Даби в 40 градусов, посетили на 37% больше россиян. Кроме этих двух направлений для туризма, Ближний и Средний Восток заинтересовали россиян отдыхом в Иране и Саудовской Аравии. По общему числу туристов Ближний и Средний Восток обошли страны Европы.

При этом турпоток в Европу также увеличился, но куда скромнее общего роста зарубежных поездок россиян - всего на 15%. Растущими направлениями для летнего досуга в этой части света стали Италия, Испания, Франция, Германия и Греция. Несмотря на общую динамику путешествий в Европу, эти страны по-прежнему входят в топ-10 локаций у россиян.

Заметно вырос интерес россиян к Африке. Существенно прибавил в популярности Египет, куда этим летом направилось на 176% больше туристов из России. Прошлым летом страна находилась лишь на седьмом месте по популярности у россиян, сезон 2023 года вернул ее в топ-5 самых частых зарубежных направлений для отдыха. Другим растущим африканским маршрутом для летнего туризма стал Тунис, который принял в 3,5 раза больше отдыхающих из России.

Популярность азиатского туризма - поток в этом направлении увеличился на 39,4% - в основном связана с возросшим интересом к Таиланду, Малайзии, Шри-Ланке, Южной Корее и Индонезии. Суммарно в эти страны направилось в четыре раза больше туристов из России, чем прошлым летом.

Также россияне распробовали и туризм в Латинской Америке. Поток отдыхающих на Кубу увеличился в 16 раз по сравнению с прошлогодним сезоном, а в Венесуэлу - более чем в четыре раза.

Вместе с тем специалисты МегаФона отметили снижение интереса у российских туристов к летнему отдыху на островах. Доминикана и Мальдивы заинтересовали путешественников из России меньше, чем в 2022 году.