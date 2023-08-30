Среди риса с макаронами: на кухне у жителя ЕАО нашли боеприпасы Фото: МВД ЕАО

В Еврейской автономной области полиция нашла боеприпасы у жителя поселка Теплоозерск. Их нашли в летней кухне, где 37-летний мужчина прятал две емкости с порохом. Также он сам отдал стражам порядка охотничье гладкоствольное ружье 16 калибра.

- По словам мужчины, порох и оружие он нашел в лесу в 2016 году. Дома незаконно хранил взрывчатое вещество до приезда сотрудников. По данному факту проводятся проверки, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

В полиции напомнили, что люди, которые сами отдадут в МВД оружие, боеприпасы, патроны и взрывчатку, могут не понести за это уголовную ответственность. Кроме того, им могут выплатить за это вознаграждение.

Приносить пистолеты, патроны и ружья можно в любое отделение полиции, о минах, гранатах или взрывчатке лучше сообщить по телефонам 02 или 128. Перевозить такие предметы самостоятельно очень опасно.

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