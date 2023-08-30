Андрей Турчак побывал в Хабаровском крае Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровск с рабочим визитом приехал первый зампред Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Он проинспектировал социально значимые объекты города, первым из которых стал Краевой дворец единоборств. Его построили по программе улучшения социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке. В эксплуатацию его ввели в 2020 году, а весной 2021-го он принял первых посетителей. Сейчас там занимаются больше 1200 спортсменов по семи направлениям. Гости осмотрели спортзалы и пообщались с тренерами и борцами.

- Сейчас в России реализуется проект «Zа самбо», который стал продолжением проекта «Самбо - в школу!». Наша задача, чтобы не менее 500 школьных залов борьбы самбо ежегодно открывались по всей стране. В данном случае Хабаровский край - один из лидеров этого проекта, - сказал Андрей Турчак.

Воспитанники провели показательные выступления, свою спортподготовку продемонстрировали лучшие самбисты.

Отдельное внимание уделили школе, которую возводят в микрорайоне «Строитель». В 2021 году для этой цели объединили три участка земли. Общая площадь школы - 32 тысячи квадратных метров. Здесь разместят легкоатлетическое спортивное ядро с гимнастическим городком, баскетбольную и волейбольную площадки, а также плоскостную спортивную площадку с разделением по секциям для учеников младших, средних и старших классов.

Сейчас первый этап строительства закончили. Работы затянулись из-за ошибки прежнего подрядчика. И если он не ускорится, то через два месяца с ним могут расторгнуть контракт. Турчак отметил: последствия будут тяжелыми, вплоть до включения в «черные списки». Есть риск, что он не будет работать ни на одном объекте страны. Школа на 1100 мест должна открыть свои двери для учеников в 2024-2025 учебном году.

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