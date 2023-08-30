Молочная лаборатория работает в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Проверить качество молока сельхозпроизводители Хабаровского края могут в местной молочной лаборатории. С этого года группа краевого минсельхоза выезжает на фермы и контролирует продуктивность животных.

Контрольные дойки проводятся каждый месяц утром и вечером. У каждой коровы берут пробу для анализа. Это поможет определить генетический потенциал и ее продуктивность. Потом оценивают все дойное стадо и определяют общие показатели.

Полученные пробы анализируют в лаборатории, лицензированной Минсельхозом РФ. Стоимость исследования субсидируется властями, так что провести его можно по низкой цене. При проверке выявляют жир, белок, сухое вещество, лактозу и плотность. В этом году провели уже 3,5 тысячи анализов.

Кроме того, правительство предоставляет субсидии на собственное производство молока и покупку племенного молодняка. А на создание нового хозяйства можно выиграть грант.

- Субсидия на производство молока является основной мерой поддержки для наших сельхозпроизводителей. За прошлый год получатели поддержки нарастили производство сырого молока более, чем на тысячу тонн. Ставка на один килограмм произведенного и реализованного молока в крае - 12 рублей и является одной из самых высоких среди регионов ДФО, позволяет компенсировать более 10 процентов затрат на производство, - рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Алена Селезнева.

В крае насчитывается около 13 тысяч голов крупного рогатого скота, из них 6,5 тысячи коров.

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