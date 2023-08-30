Поручительства выдают начинающим предпринимателям в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

С 2021 года в Хабаровском крае работает инициатива «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Она помогает поддерживать начинающих предпринимателей. Каждый 12-й человек, который получает поручительство от Гарантийного фонда, только открывает свое дело.

- Начинающим предпринимателям сложно получить финансирование для реализации своих проектов. Как правило, программы банковского кредитования не позволяют финансировать такие предприятия - высок риск невозврата кредитов, а уровень обеспечения низкий. Поэтому в 2021 году Гарантийным фондом были предложены льготные условия предоставления поручительств начинающим предпринимателям и повышение ответственности за них перед финансовыми организациями, - рассказала директор Гарантийного фонда края Анастасия Танаева.

Если смотреть на результаты прошедших лет, то можно сказать, что помочь бизнесменам получилось. В этом году им выдали 20 поручительств на 55,3 миллиона рублей. Это позволило привлечь 288,7 миллиона заемных средств, что в 3,3 раза больше того объема, что был в 2021 году.

Например, Наталья Верещагина в этом году открыла медицинский центр с помощью такой поддержки. Узнала о помощи вовремя, и ей как раз не хватало оборотных средств на выплату зарплат. Взяла восемь миллионов без залога, только под поручительство. В банке помогли оформить документы, и Наталье пришлось лишь раз приехать в фонд, чтобы их подписать.

При поддержке фонда свое дело в Ванино начала Марина Горбачева. Документы собрала за несколько дней, специалисты всегда были с ней на связи.

По данным на 24 августа, действующий портфель фонда составляет 636 поручительств почти на три миллиарда рублей. Благодаря этому удалось привлечь 8,3 миллиарда. Партнерами фонда являются 20 банков, лизинговые компании и другие организации. А с июня начинающими предпринимателями считают тех, кто открыл свое дело максимум два года назад. А еще они могут получить поручительство Гарантийного фонда по льготной ставке 0,25 процента годовых сроком до 10 лет и в объеме не более 25 миллионов рублей.

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