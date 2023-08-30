Ремонт важнейшей тепломагистрали проведут на улице Дзержинского в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» информируют о производстве аварийно-ремонтных работ на улице Дзержинского в Хабаровске. Они запланированы со 2 по 8 сентября.

Замена сетей будет производиться в границах домов по Муравьева-Амурского, 38 и Дзержинского, 55. В связи с этим движение транспорта по улице Дзержинского будет ограничено в точках пересечения с Муравьева-Амурского.

Тепломагистраль ТМ-25 является ключевой трассой для подачи горячей воды в здания Центрального района города.

Энергетикам в короткие сроки предстоит заменить 53 метра трубы диаметром в тысячу миллиметров без вскрытия дорожного полотна. Главная сложность при производстве работ - рельеф участка, затрудняющий процесс протаскивания. Рабочим придется сначала демонтировать старый участок коммуникаций, а затем протянуть под большим уклоном новые трубы.

На время производства работ отключения горячей воды не запланированы. Подача ГВС будет производиться по обратному трубопроводу.