Ливни и шторм ожидаются на востоке Хабаровского края 31 августа Фото: Евгения ГУСЕВА

Последний день лета в Хабаровском крае выдастся совсем не летним. На регион обрушатся сильные ливни, на востоке региона ожидается шторм. Синоптики прогнозируют опасные метеоявления в Ванинском, Советско-Гаванском и районе имени Лазо. Жителей именно этих мест просят быть аккуратнее: дожди сильно усилится, а скорость ветра достигнет штормовой - 20 метров в секунду.

В краевой столице пройдет небольшой дождь. Ночью столбик термометра поднимется до 14-16 градусов, а днем - до 20-22. Ветер восточный усилится до 11 метров в секунду.

На юге региона будет теплее, но не суше. Местами в этих районах пройдут ливни. Температура ночью составит 12-17 градусов, днем - 20-25. Ветер также восточный, до 11 метров в секунду.

Жителям центральных районов, особенно Ванинского и Советско-Гаванского, стоит достать самые хорошие зонтики: ночью здесь пройдет очень сильный дождь, а днем - небольшой, который продлится не дольше дуть с восточных направлений, усиливаясь от двух до 14 метров в секунду.

Небольшой трехчасовой дождь ожидается и на севере края. Сухо будет только в трех районах - Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском, где существенных осадков не ожидается. Ночью будет 9-15 градусов, а днем станет жарко: воздух прогреется до 18-29 градусов. Ветер различных направлений, до 12 метров в секунду.

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