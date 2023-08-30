Разработать бренд Хабаровского края поручил Михаил Дегтярев Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае планируют разработать собственный бренд. Это поручение губернатора Михаила Дегтярева, которое основано на словах Владимира Путина. Несколько раз президент России говорил, что бренды должны быть у каждого региона страны.

Михаил Дегтярев отметил, что он часто общается как с жителями региона, так и с предпринимателями. Они говорят, что местные товары должны выделяться на полках магазинов. При этом речь идет не только о продуктах. И предприниматели готовы создавать новое.

- Для этого в регионе есть все необходимое. Три сотни пищевых предприятий, которые выпускают все: от привычных хлебобулочных, мясных и молочных изделий до уникальных сыров, меда, минеральной воды, варенья. У нас в крае делают даже хамон! Я это узнал две недели назад, когда был на ярмарке выходного дня, - поделился глава Хабаровского края.

Поэтому было принято решение создать местный бренд, который станет своего рода знаком качества. Планируется провести конкурс «Сделано в Хабаровском крае». Разработать внедрение бренда губернатор получил местным минсельхозу, минпромторгу и минэкономразвития. Попросил также включиться общественников, бизнес и другие министерства.

Онлайн-голосование проведут на площадке «Голос27».

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