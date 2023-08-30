Улицы Магадана перекроют 31 августа Фото6 администрация Магадана

В Магадане 31 августа пройдет традиционное шествие первоклассников. Напомним, его решено было перенести с 1 сентября на последний день лета из-за неутешительного прогноза погоды. По этой причине перекроют центральные улицы города.

- Праздничная колонна пройдет по центральным улицам Магадана от Театральной площади до городского стадиона. Проезд будет запрещен с 10:30 до 11:30 согласно утвержденной схеме, - рассказали в администрации Магадана.

Кроме того, изменятся схемы движения некоторых автобусов. Иначе будут ездить маршруты №№ 50, 57, 6, 6К, 15 и 12. Подробная схема работы общественного транспорта опубликована на сайте мэрии областной столицы.

А в День знаний во всех школах города пройдут традиционные линейки и открытые уроки. Начало мероприятий запланировано на девять часов утра.

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