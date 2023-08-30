Орденом Мужества посмертно наградили троих жителей Магадана

Орденом Мужество посмертно наградили троих жителей Магадана Фото: администрация Магадана

В Магадане прошла церемония вручения медалей семьям жителей города, которые погибли на спецоперации на Украине. Ордена Мужества трое мужчин получили посмертно. Мероприятие прошло в галерее боевой славы.

Согласно указу Владимира Путина, за героизм и мужество наград удостоены Денис Мичков, Александр Мотуз и Сергей Богданов. Удостоверения мэр города Юрий Гришан передал их вдовам.

- Горько и тяжело провожать ребят в последний путь. Хотелось бы лично приколоть этот орден им на грудь, но увы, - награды вручаются посмертно. Все мы ждем и верим, что победа не за горами, и наши защитники приедут домой живыми. А о тех, кто не вернулся с поля боя, мы должны бережно хранить память в семьях, школах, где они учились, в компаниях, где они работали, - сказал глава областной столицы.

Он также рассказал, что в честь погибших героев в Магадане обустроят Аллею славы. Она будет находиться на 14 километре городского кладбища. Сейчас с художниками создают эскизы памятника, единого для всех, кто погиб во время СВО и локальных военных конфликтов.

Церемония завершилась минутой молчания.

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