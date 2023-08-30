Ожег лицо и руки: мужчина еле выжил при пожаре в Комсомольске

Мужчину спасли во время пожара в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Городе юности накануне произошел серьезный пожар. Около 18:58 29 августа загорелся частный дом в микрорайоне Мылки. Первый расчет специалистов приехал уже спустя несколько минут. В этот момент дом полыхал вовсю.

Попасть через дверь в дом не получилось, он полностью был охвачен огнем. Спасателям пришлось разбить окна.

- При разведке помещений огнеборцы обнаружили мужчину 53 лет, он получил ожоги рук, туловища и лица. Спасенного на месте осмотрели медики, оказали ему помощь. От госпитализации мужчина отказался, но позднее сам обратился в больницу, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Мужчина прошел обследование. О его состоянии ничего не известно.

Полностью потушили пожар в 20:14. Дом сильно пострадал, к тому же пожар поздно заметили и поздно сообщили о нем специалистам. На месте работали 17 человек и пять единиц техники.

Причины происшествия выясняют дознаватели. Они проводят проверку и общаются с очевидцами. Хозяин дома рассказал, что взорвался обогреватель.

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