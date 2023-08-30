«Азбуку Хабаровска» вручили детям и педагогам Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске закончили работу над азбукой «Хабаровск от А до Я». В среду, 30 августа, книгу торжественно вручили тем, кто принял участие в ее создании. Церемония прошла в большом здании администрации. Участников также наградили за их творчество.

- Более 150 учащихся хабаровских школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и 34 педагога внесли свой вклад в ее создание, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

Ребята рисовали иллюстрации, делали фотографии и писали стихи под каждую букву алфавита. Работа плодотворно шла в течение двух месяцев.

Проект рассказывает о краевой столице, о его истории, прошлом и настоящем. А в День знаний азбуку получат и первоклассники. Книги вручат будущим школьникам Хабаровска, Хабаровского района и района имени Лазо, а также города Дебальцево в ДНР.

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