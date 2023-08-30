Больше 13 тысяч тонн сои отправили в Китай из Хабаровского края и ЕАО Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области наладили экспорт сои в Китай. За месяц в КНР отвезли больше 13 406 тонн сои. Всего было 286 партий. Каждая из них прошла проверку в лаборатории. Качество зерна во всех оказалось хорошим.

- Лидером по объемам заказов традиционно стала Еврейская автономная область. С начала текущего месяца специалистами центра было проверено 254 партии зерна из ЕАО общим объемом чуть больше 12,5 тысячи тонн, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Из Хабаровского края отправили всего 32 партии общим объемом 832 тонны. Больше всего сои перевезли из района имени Лазо: 702 тонны зерна произвели в Георгиевке. Свой вклад в показатели внесли и фермеры Хабаровского района. На полях, расположенных в селе Даниловка, собрали 130 тонн.

В прошлом году к ноябрю в Поднебесную удалось отправить почти 100 тысяч тонн зерна.

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