Незаконную рекламу уничтожают в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске борются с незаконной рекламой. После проведенного рейда подрядчики начали убирать листовки и объявления в тех местах, где их быть не должно. Пока работы идут в Железнодорожном районе - там некоторые объекты сильно страдают от клея и листовок.

- Сегодня работы проводятся в районе железнодорожного вокзала. Нарушители правил благоустройства, пользуясь тем, что в этом месте проходит большой поток людей, постоянно завешивают своими объявлениями деревья и муниципальные объекты: опоры освещения, дорожные леерные ограждения. Мероприятия по очистке этих объектов проводятся на территории всего района в течение года, - рассказал зампред комитета по управлению Железнодорожным районом Егор Громов.

Он отметил, что во время осеннего месячника по уборке города эта работа усилится. Мероприятие стартует уже на следующей неделе, 4 сентября.

Бороться с нарушением закона помогает и система «Автодозвон». Номера, которые указаны на листовках, размещают в ней и блокируют, а владельцев привлекают к ответственности. Предпринимателей потом штрафуют.

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