Ради продажи квартиры житель Хабаровского края дал денег своим детям Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Николаевского района задолжал своим детям 140 тысяч рублей. По решению суда часть зарплаты он должен был отдавать в качестве алиментов. Но платить он не хотел, на звонки и сообщения не отвечал. Думал, что ему нужнее. В дело вмешались приставы.

- Должник официально не работал. Однако судебный пристав-исполнитель установил, что мужчина получает пенсию, и обратил на нее взыскание. В ходе совершения исполнительных действий сотрудник службы выяснил, что гражданин вознамерился продать недвижимость, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Тогда на квартиру наложили запрет. Что-либо сделать с недвижимостью мужчина больше не мог. И как бы грустно это ни звучало, но только такая мера сподвигла его помочь своим детям. Он тут же понял, что сделка может быть сорвана, за несколько дней нашел нужную сумму и погасил долг.

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