«Рок над Амуром» отгремел в Хабаровске на высоких интернет-скоростях

Фото: ПАО «МегаФон»

Около 65 тысяч участников главного музыкального фестиваля лета, который проходил на площадке у «Ерофея», слушали любимых артистов, танцевали и делились впечатлениями онлайн в соцсетях и мессенджерах на высоких скоростях интернета. Благодаря установке мобильной базовой станции МегаФона был усилен сигнал со стационарных базовых станций, и все пространство перед ареной «Ерофей» было обеспечено скоростным интернетом и бесперебойной связью. Несмотря на дождливую погоду гости и участники фестиваля за восемь часов прокачали более 400 Гигабайт трафика - этого хватило бы для просмотра почти 70 фильмов в формате HD.

Автономная мобильная базовая станция МегаФона была развернута на площадке около «Ерофей Арены» за день до мероприятия и в течение восьми часов обеспечивала интернетом и голосовой связью тысячи участников и гостей музыкального фестиваля.

Фестиваль уже третий раз проходит в Хабаровске, и в этом году он стал всероссийским - финалистами стали четыре дальневосточных коллектива и один из Красноярского края. В программе фестиваля было выступление не только легендарного вокалиста Nautilus Pompilius и его нынешней группы «Орден Славы», но и дальневосточных коллективов. В первой половине программы зрителей развлекали «Эндорфины», «Озоновый слой», Gor Ispir, «Черты Характера», «ПаПаРок», «Сезон Dождей», «Двадцать».

Самые яркие моменты праздника участники транслировали в своих социальных сетях и блогах, отправив с площадок мероприятия гигабайты фото и видео. Максимальные всплески активности сети наблюдались во время выступления музыкальных хедлайнеров - группы «Пикник» и Вячеслава Бутусова. Средняя скорость 4G, которую фиксировали инженеры компании в пиковые часы, составила 27 Мбит/с. Этой скорости достаточно для комфортного общения в мессенджерах, проведения видеотрансляций, интернет-серфинга.

- Мобильную базовую станцию всего за три часа можно развернуть в любом месте, где нужны интернет и телефония. Она оборудована телескопической антенной, обеспечивающей устойчивый сигнал в радиусе до 15 километров. При необходимости базовая станция может работать совершенно автономно в самых экстремальных условиях, для этого комплекс оснащен спутниковой антенной и дизельной электростанцией. Подобными станциями МегаФон увеличивает емкость сети на масштабных спортивных и деловых мероприятиях и уже второй год подряд обеспечивает связью фестиваль «Рок над Амуром» в Хабаровске, - отметил директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.