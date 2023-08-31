Что случилось в ночь на 31 августа в Хабаровском крае

Мужчина выкинул соседскую кошку в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Краснореченского Ольга бьет тревогу: пропала ее любимая кошка. Дело в том, что животное женщина подобрала на улице, и жить полноценно в квартире питомица не смогла. Периодически четвероногую приходилось выпускать на прогулку. Соседи все понимали, открывали ей двери. Кроме одного, который на днях засунул кошку в пакет и увез в неизвестном направлении. Происходящее попало на записи камер.

В Комсомольске-на-Амуре маленькую девочку высадили из автобуса. Ребенок ехал к родным, но до конечного пункта так и не добрался. По словам очевидцев, водитель остановился посреди маршрута, заявив, что у него обед, и дальше он не поедет. Девочка осталась одна посреди большого города.

В Переяславке говорят о детях-живодерах. Местные жители рассказывают, что компания заманивает едой на заброшку бродячих собак и кошек, а затем начинает издеваться над ними. Доходит и до убийств.

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